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26 августа 2022 года 09:04

Brent снова выше $100 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга ростом. Фондовые индексы крупнейших государств АТР растут в пятницу. Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу.

Основные индексы американского фондового рынка выросли по итогам торгов в четверг.

Трейдеры сфокусировались на начале ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Кроме того, участники рынка оценивали свежую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. и составило 243 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 245 тыс., а не 250 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 252 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о снижении американского ВВП в апреле-июне на 0,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что пересмотренная оценка укажет на сокращение на 0,8%. В первом квартале этого года ВВП США упал на 1,6%.

Акции Dollar Tree (SPB: DLTR) подешевели на 10,2%. Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен во втором квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль на 27%, при этом выручка не оправдала ожиданий экспертов.

Котировки акций Victoria''s Secret & Co. уменьшились на 1,96%. Американская компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, во втором финансовом квартале снизила выручку сильнее ожиданий экспертов и ухудшила годовой прогноз.

Бумаги Peloton Interactive (SPB: PTON) Inc. потеряли в цене 18,3%. Американский производитель спортивных тренажеров увеличил чистый убыток в четвертом квартале 2022 финансового года почти в 4 раза на фоне падения спроса на продукцию компании.

Цена бумаг Dollar General (SPB: DG) Corp. опустилась на 0,55%, хотя американский оператор сети дисконтных магазинов во втором финансовом квартале 2022 года, завершившемся 31 июля, увеличил чистую прибыль и выручку, причем прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов аналитиков.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1,49%. Компания назначила на 7 сентября дату мероприятия, на котором, как ожидается, будет представлена очередная линейка iPhone, а также новые "умные" часы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг поднялся на 322,55 пункта (0,98%) и составил 33291,78 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 58,35 пункта (1,41%) - до 4199,12 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 207,74 пункта (1,67%) и составил 12639,27 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу.

Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 мск вырос на 0,57%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции производителя полимеров Unitika Ltd. (+3,2%), производителя спецтехники Komatsu (+3%) и химической компании Toray Industries Inc. (+2,75%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 мск подрос на 0,03%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,63%.

Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах.

Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение еще 300 млрд юаней, которые госбанки могут инвестировать в инфраструктурные проекты, вдобавок к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня. Кроме того, региональные власти получат 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот. В свою очередь, государственные энергетические компании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней. Тем временем сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней.

В Гонконге наиболее существенно растут бумаги биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+5,5%), девелопера Longfor Group Holdings Ltd. (+4,95%) и выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings Ltd. (+4,4%).

Акции CNOOC Ltd. дешевеют на 1,1%, хотя крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая в первом полугодии 2022 года увеличила чистую прибыль более чем вдвое благодаря росту цен на нефть.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск вырос на 0,23%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дорожают на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 1,04%.

Австралийский S&P/ASX 200 укрепляется на 1,07%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP растет на 1,9%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 1,5%.

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу после снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск в пятницу составляет $100,12 за баррель, что на $0,78 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,88 (1,9%), до $99,34 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,28 за баррель, что на $0,76 (0,82%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость WTI снизилась на $2,37 (2,5%), до $92,52 за баррель.

"Нефтетрейдеры фокусируются всего на двух вещах, - сказал старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслан. - Это вероятность заключения ядерного соглашения по Ирану, которое позволит вернуть на рынок иранскую нефть, и, что еще более важно, добыча в странах ОПЕК".

"На рынке много слухов о том, что заключение соглашения с Ираном очень вероятно, поскольку страна, судя по всему, отказалась от некоторых важных требований, - добавил он. - Тональность высказываний представителей США и их союзников в Европе также кажется крайне позитивной".

Тем временем Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, начала вести разговоры о сокращении добычи картелем, отметил эксперт.

"Это позволяет успокоить главное опасение трейдеров по поводу того, что возврат на рынок иранской нефти дестабилизирует баланс спроса и предложения", - сказал Аслам.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

Также участники рынка следят за проходящим в Джексон-Хоуле ежегодным экономическим симпозиумом. В пятницу на мероприятии состоится выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, на которое может отреагировать доллар, что в свою очередь скажется на ценах на сырьевые товары, отметил старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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