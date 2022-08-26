Консервативный портфель и смарт-инвестирование - ключевые стратегии - РСХБ

Инвесторам стоит придерживаться классического портфеля и смарт-инвестирования в период турбулентности, говорится в обзоре Россельхозбанка (РСХБ).

Последние полгода стали настоящим испытанием как для опытных инвесторов, так и для новичков, и сейчас самое время пересмотреть свои инвестиционные портфели, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Александр Фетисов.

"Сначала стоит определить цели инвестирования, а также три основные составляющие индивидуального инвестиционного плана: горизонт, риски и ожидаемую доходность. При разработке собственного инвестиционного плана следует учесть макроэкономические и геополитические предпосылки, а также риски дополнительных санкционных ограничений", - отмечает аналитик.

С учетом вышесказанного Фетисов советует придерживаться консервативного портфеля.

"На текущий момент для консервативного инвестора аллокация активов в акции не должна превышать 15%, так как их потенциал роста ограничен в условиях санкционного давления, а также массового отказа российских эмитентов от выплаты дивидендов. Для более консервативных инвесторов доля рискованной части может быть ближе к 10%, для более агрессивного риск-профиля доля акций может составлять до 20%", - полагает эксперт банка. - Сейчас среди наиболее перспективных вложений можно выделить компании потребительского сектора с фокусом на внутренний рынок - акции X5 Group, "Магнита", OZON, ГК "Мать и дитя", "Детского мира". В нефтяном секторе лучше отдать предпочтение акциям "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", а в металлургическом - ГМК "Норильский никель".

В контексте же курса на дальнейшее снижение ставки Банка России приоритет целесообразно отдавать инструментам с фиксированной доходностью - облигациям, считает Фетисов.

"Для консервативного инвестора лучше подойдут бумаги от трех до пяти лет (например, облигации компаний РЖД, "МТС", "Почта России", "Автодор" (ГК "Российские автомобильные дороги"). Для инвесторов с умеренным профилем риска можно рассмотреть таких эмитентов, как ГТЛК, "Сегежа Групп", "Биннофарм Групп", АФК "Система", "РЕСО-лизинг". Инвесторам, стремящимся получить наибольшую доходность с прогнозируемыми рисками, подойдут такие эмитенты, как компания "Брусника" и группа "Самолет", - указывает аналитик.

К валютной диверсификации портфеля тоже нужно подходить рационально и индивидуально, обращает внимание Фетисов. По его мнению, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию долларовые накопления лучше держать в еврооблигациях российских эмитентов с выплатами в рублях через НРД (Национальный расчетный депозитарий) или вовсе отказаться от них в пользу "дружественных" валют, например юаня.

Кроме того, одним из самых популярных способов использования безналичных долларов США и евро в России становится перевод безналичной валюты в более гибкие активы, в том числе золото, указывает эксперт банка.

Также Фетисов считает, что сейчас наступает время так называемого смарт-инвестирования - выбор каждого актива в портфель должен быть обоснован как с точки зрения потенциальной доходности, так и с точки зрения рисков. Более того, в инвестиционный портфель стоит включать не только ценные бумаги, но и все остальное имущество: недвижимость, депозиты, золото, свободные денежные средства.

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