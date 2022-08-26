Sber CIB обновил топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время

Sber CIB внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

"С момента июльского пересмотра подборки индекс Мосбиржи держался в узком диапазоне 2050-2250 пунктов. Полагаем, что справедливый уровень для него на конец 2022 года составляет около 2750 пунктов, а наибольшим потенциалом роста обладают акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. В связи с этим мы внесли изменения в подборку", - говорится в комментарии.

"Бумаги "РусАла" покидают подборку из-за отсутствия краткосрочных драйверов роста котировок. Они могут представлять интерес в долгосрочной перспективе при восстановлении цен на алюминий и ослаблении рубля, однако в ближайшее время потенциал роста ограничен. Ожидаемое снижение спроса на алюминий в период глобальной рецессии будет оказывать давление на его цену, а сильный курс рубля в настоящее время негативно отражается на рентабельности компании", - указывают аналитики.

"Акции Segezha Group также покидают подборку. Инвестиция в эту компанию - это ставка на ее долгосрочный рост и консолидацию сектора. По мультипликаторам 2022 и 2023 гг. оценка Segezha не выглядит заниженной. На настоящий момент основные факторы роста для нее уже сыграли: в июне эмитент выплатил рекордные дивиденды в размере 0,64 руб. на акцию. В третьем квартале 2022 года финансовые показатели компании могут испытывать давление из-за укрепления рубля и санкций в отношении российской лесоперерабатывающей отрасли", - пишут эксперты.

"Мы добавляем в подборку акции "Самолета" из-за ожидаемого восстановления рынка недвижимости. Аналитики считают, что спад на первичном рынке недвижимости, который произошел во втором квартале 2022 года, замедлится благодаря снижению ставок и льготной ипотеке. Масштабный земельный банк и активная стратегия продаж позволят эмитенту продемонстрировать рост даже в кризисный год. Также у "Самолета" комфортные балансовые показатели, и среди публичных девелоперов только эта компания сохранила дивидендные выплаты в 2022 году", - указывают в Sber CIB.

Таким образом, в список вошли "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "Интер РАО", "ФосАгро", "МТС", "Магнит" и "Самолет".

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