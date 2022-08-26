"Финам" снизил рейтинг акций ConocoPhillips до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать" преимущественно в связи с ростом цены акций в последние недели, хотя фундаментально "кейс" не изменился, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне $111,4 за штуку для этих бумаг была сохранена экспертами.

"С момента повышения нашего рейтинга по акциям ConocoPhillips до "покупать" 10 августа они выросли в цене на 17,4% и достигли целевого ориентира. Положительная динамика во многом была связана с отложенной реакцией на отчет и повышение прогноза по выплатам акционерам. Кроме того, заявления представителей Саудовской Аравии и прочих членов ОПЕК+ о возможности снижения добычи, если это будет необходимо, усилили уверенность инвесторов в том, что в ближайшее время цены на нефть останутся на повышенном уровне, что положительно сказалось на перформансе всего сектора. При этом после недавней волны роста мы полагаем, что акции ConocoPhillips оценены справедливо и сейчас хороший момент для фиксации прибыли", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron Corp.. Особенностью эмитента является фокус на сегменте разведки и добычи.

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