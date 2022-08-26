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26 августа 2022 года 16:06
Цены акций Интер РАО и Энел Россия обладают наибольшим потенциалом роста в секторе электроэнергетики - Sber CIB
Котировки акций "Интер РАО" и "Энел Россия" обладают наибольшим потенциалом роста среди бумаг российского сектора электроэнергетики, считают аналитики Sber CIB. "Интер РАО" остается самой дешевой в секторе и торгуется с отрицательным мультипликатором EV/EBITDA. Эмитент обладает денежной "подушкой", которая превышает 300 млрд руб., но рынок при оценке стоимости компании ее не учитывает. Кроме того, компания платит дивиденды в размере 25% от чистой прибыли, а не 50%, как другие представители отрасли, что также влияет на ее оценку, - пишут эксперты. - Модель аналитиков подразумевает потенциал роста цены акций компании на 80% как в базовом, так и в стрессовом сценариях. Благодаря своей денежной "подушке" "Интер РАО" - один из ключевых претендентов на активы "Юнипро" в связи с уходом из России ее основного акционера - германской Uniper. В то же время нужно понимать, что срок такой сделки пока под вопросом: в начале августа президент России запретил нерезидентам продавать доли в российских энергокомпаниях до 31 декабря 2022 года, кроме случаев, когда получено особое разрешение". "Энел Россия" пока контролируется итальянской Enel, но сделка по ее продаже уже продвигается. Еще в середине июня была анонсирована продажа контрольного пакета "Энел Россия" (56%) "ЛУКОЙЛу" и ПИФу "Газпромбанк-Фрезия" за 137 млн евро. На 13 сентября назначено ВОСА, на котором должен быть переизбран совет директоров и будет утверждено новое название компании - ПАО "ЭЛ5-Энерго", - указывают в инвестбанке. - Не исключается, что продажа компании может все-таки состояться в текущем году, несмотря на указ президента. Переход компании к российским акционерам может стать причиной для возобновления дивидендных выплат, но, вероятно, они начнутся не ранее следующего года. Дивидендная доходность компании в 2023 году оценивается на уровне более 25%, а потенциал роста цены ее акций в базовом сценарии превышает 50%". Также аналитики отмечают, что отрасль электроэнергетики отличается большой стабильностью и даже в кризисные периоды спрос на электричество снижается не так сильно, как, например, ВВП. По оценке, если по итогам 2022 года ВВП РФ сократится на 5%, спрос на электроэнергию уменьшится лишь на 3%. "Финансовые показатели компаний поддержит ценовая конъюнктура. Цены на газ с 1 июля были проиндексированы только на 5%, а в 2023-2024 гг. ожидается индексация на 4%. На газовую генерацию приходится половина выработки электричества в России. Это означает, что издержки компаний будут расти медленнее инфляции. Цены на спотовом рынке в Европейской России и Сибири - первая и вторая ценовые зоны - по итогам года могут вырасти соответственно на 2% и 18%, а цены на мощность на свободном рынке возрастут более чем на 19% в 2022 году и на 15% в 2023 году. Эти факторы позволят компаниям сохранить финансовую стабильность даже в условиях экономического спада", - обращаю внимание в Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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