Доходности ОФЗ будут тяготеть к росту большую часть 2023г - Росбанк

Большую часть следующего года доходности ОФЗ будут тяготеть к росту (бумаги с погашением через 2-5-10 лет могут показать уровни 7,4%-8,4%-9,1% соответственно к концу 2023 года), считают аналитики Росбанка.

"Рынок гособлигаций в конце июля "встряхнуло" решение ЦБ неожиданно снизить ключевую ставку сразу на 150 б.п., на которое не закладывались, кажется, ни экономисты, ни трейдеры. Анализируя в тот момент возможное движение кривой на перспективу, мы исходили из того, что доходности коротких бумаг опустились уже чрезмерно, что обусловит постепенный переток средств в средние и длинные выпуски. Данный переток, однако, не происходит. Более того, согласно документам ЦБ, отечественные банки последовательно сокращают длинные позиции в гособлигациях. Мы полагаем, что их отпугивают среднесрочные риски столкнуться с массированным выходом Минфина на первичный рынок госдолга, равно как и с разгоном инфляции по причине активного смягчения ДКП, происходящего сейчас, - пишут эксперты. - Как результат, угол наклона кривой ОФЗ продолжает тяготеть к высоким или даже завышенным уровням".

"В базовом сценарии мы исходим из того, что ЦБ до конца текущего года "срежет" ключевую ставку еще на 150 б.п., а Минфин в ближайшие месяцы не будет форсировать масштабное размещение новых облигаций, закрывая потребности в ликвидности через средства в банках (размещенные посредством операций депо и репо) и/или используя ресурсы ФНБ. Реализация подобного сценария даст более длинным ОФЗ возможность сократить, пусть и "косметически", спред относительно более коротких аналогов. Держа в качестве ориентира ожидаемую к декабрю ключевую ставку на уровне 6,5% годовых, мы прогнозируем, что бенчмарки 2-5-10 лет будут давать доходность 6,3%-6,95%-7,4%, - указывают аналитики Росбанка. - При этом в части 2023 года вопросов существенно больше. Сказываются и риски того, что цикл смягчения ДКП будет приостановлен (или даже развернется), и неопределенность в части того, какая индексация разных расходных статей бюджета потребуется в течение года. Как следствие, мы ожидаем, что бoльшую часть следующего года доходности ОФЗ будут тяготеть к росту. На конец 2023 года кривая 2-5-10 лет видится нами на отметках 7,4%-8,4%-9,1% соответственно".

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