Segezha, скорее всего, сохранит устойчивые темпы роста во 2П22 - ПСБ

Segezha Group, скорее всего, сохранит устойчивые темпы роста во втором полугодии 2022 года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы положительно оцениваем результаты компании по итогам первого полугодия 2022 года. Рост выручки был обеспечен увеличением средних цен реализации и эффектом от приобретения активов, которые были осуществлены в конце 2021 года. OIBDA увеличилась за счет выручки и эффективного контроля над затратами. Рентабельность незначительно сократилась из-за роста цен. На рост чистой прибыли положительный эффект оказали курсовые разницы. Долговая нагрузка Segezha составила 2,8х, заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом из-за активной инвестпрограммы и пр. факторов. OIBDA во втором квартале сократилась на 28% г/г, но это в основном связано с курсом рубля, тогда как выручка выросла на 13% г/г за счет больших объемов реализации. Полагаем, что во втором полугодии компания сохранит устойчивые темпы роста", - указывают эксперты в комментарии.

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