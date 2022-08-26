"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям MTR Corporation

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций MTR Corporation с прогнозной стоимостью 63,7 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 58% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале.

"Глобальное окончание пандемии коронавируса, снятие карантинных ограничений и последующее восстановление пассажиропотока на общественном транспорте и трафика на торговых площадках вблизи станций будет положительно влиять на финансовые метрики MTR Corporation. По нашим оценкам, на текущем ценовом уровне акции компании выглядят привлекательными для инвестиций", - пишут аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

MTR Corporation - оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции. Компания также специализируется на реализации торговых девелоперских проектов, аренде и управлении коммерческой недвижимостью, предоставляет телекоммуникационные услуги.

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