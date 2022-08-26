Индекс Hang Seng может продолжить рост к 20500-20600п в ближайшие сессии - BCS Express

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng может продолжить рост к уровням 20500-20600 пунктов в ближайшие торговые сессии, сообщается в комментарии BCS Express.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng на ближайших торговых сессиях с высокой вероятностью будет пытаться тестировать уровень 20200 пунктов. Вполне вероятно, что на текущем позитиве за несколько сессий он может быть преодолен, и котировки бенчмарка будут иметь все шансы продолжить рост до диапазона 20500-20600 пунктов. Для отмены данного позитивного сценария индексу необходимо будет вновь упасть до 19400 пунктов, что без появления явного негатива в ближайшие дни будет непросто", - пишет эксперт инвесткомпании Никита Покровский.

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