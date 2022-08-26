Котировки нефти пока останутся в диапазоне $99,1-102,4/барр. - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent пока продолжат торговаться в диапазоне $99,1-102,4 за баррель, считают аналитики Sber CIB.

"Утром пятницы октябрьский фьючерсный контракт на нефть марки Brent немного прибавил в цене и торгуется вблизи $100 за баррель. Некоторые участники рынка отмечают сильную в последнее время статистику загруженности дорог в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке, исходя из данных компании-поставщика устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации. По нашим прогнозам, котировки продолжат держаться в техническом диапазоне $99,1-102,4 за баррель", - указывают эксперты.

"Российская валюта завершила торги в четверг на уровне 60 руб./$1, который, судя по всему, является сейчас равновесным для рубля. В пятницу рубль останется вблизи этого уровня, а в центре внимания будет выступление Джерома Пауэлла. По нашему мнению, он, вероятно, подтвердит намерение Федрезерва активно повышать ставку до конца года для борьбы с инфляцией. Это поддержит доллар на мировых валютных рынках", - пишут аналитики инвестбанка.

Доходности ОФЗ с фиксированным купоном снизились на торгах в четверг на 2-12 б.п., констатируют эксперты. Поводом для этого стала публикация недельных данных по инфляции в России, согласно которым потребительские цены в стране продолжили снижаться. "В пятницу рынок, вероятно, будет стабилен. Однако потенциал снижения доходностей в ближайшее время остается значительным", - указывают в Sber CIB.

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