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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль может продолжить ослабление в пятницу - "Алор Брокер"
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26 августа 2022 года 09:33
Рубль может продолжить ослабление в пятницу - "Алор Брокер"
Рубль может продолжить ослабление по отношению к доллару США в течение торговой сессии в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Курс рубля во второй половине торгов четверга начал снижаться. Похоже, что доллар дешевле 60 руб./$1 мы вряд ли уже увидим. Опасения начала скупки валюты Минфином уже в сентябре будут препятствовать покупкам рубля. Не исключено, что в четверг рубль начал среднесрочный нисходящий тренд, который может продлиться до декабря", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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