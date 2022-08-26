Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2450-2500п - BCS Express

Индекс Мосбиржи в целом обладает шансами на рост к уровням 2450-2500 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Российский рынок акций в четверг торговался в нейтральном ключе. Потоки капитала постепенно дрейфовали от ранее выросших "фишек" к отстающим, что в среднем дало околонулевой результат по индексу Мосбиржи. Обороты торгов были на уровне предыдущего дня, ощутимо ниже аналогичных показателей в фазе роста. По секторам лучше других выглядели электрогенерация, финансы и транспорт, - пишет аналитик инвесткомпании. - Индекс Мосбиржи завершил сессию выше 2240 пунктов, что позволяет ожидать дальнейшего роста по мере завершения коррекции. Если эта поддержка и дальше будет оставаться актуальной, то вполне можно ориентироваться на возобновление роста в ближайшие дни с перспективой развития движения к целям 2450-2500 пунктов".

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