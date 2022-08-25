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25 августа 2022 года 19:28

Рубль к закрытию торгов немного усилил снижение к доллару и евро после завершения основных налоговых выплат месяца

Москва. 25 августа. Доллар США и евро ускорили рост на "Московской бирже" к закрытию торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине после завершения основных налоговых выплат августа.

Курс доллара США составил 60,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,91 руб./EUR1, подорожав на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,82 копейки - до 60,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно понизился к доллару и евро по итогам торгов с учетом завершения основных налоговых выплат месяца - в четверг, 25 августа, компаниям-экспортерам предстояло перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Кроме того, трейдеры сфокусированы на начале ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Кроме того, участники рынка оценивают свежую порцию статистических данных. Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о снижении американского ВВП в апреле-июне на 0,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что пересмотренная оценка укажет на сокращение на 0,8%. В первом квартале этого года ВВП США упал на 1,6%.

ФРС следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение какого-то времени, считает председатель Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. "Нам не нужно торопиться ни с повышениями, ни с понижениями", - сказал он в интервью CNBC в Джексон-Хоуле, где в эти дни проходит ежегодный экономический симпозиум с участием глав ведущих центробанков мира.

По мнению Харкера, ставка в районе 3,4% будет оказывать сдерживающее влияние на темпы экономического роста в стране. Сейчас целевой диапазон ставки составляет 2,25-2,5%.

Росстат с 16 по 22 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,15% после дефляции в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Как сообщил в среду Росстат, с начала августа цены в РФ снизились к 22 августа на 0,38%, с начала 2022 года к 22 августа цены выросли на 10,56%.

Инфляционные ожидания населения в августе 2022 года вновь усилились, приблизившись к верхней границе диапазона апреля-июля текущего года, говорится в опубликованном в среду комментарии Банка России.

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга ЦБ, в августе продолжили снижение, приблизившись к значениям середины 2020 года, однако это снижение замедлилось, отмечает регулятор.

Инфляционные ожидания населения в августе, согласно опросу "инФОМ", увеличились до 12% с 10,8% в июле (в июне они составляли 12,4%, в мае - 11,5%, в апреле - 12,5%, в марте - 18,3%, в феврале - 13,5%, в январе - 13,7%). ЦБ отмечает, что рост этого показателя в августе наблюдался только в подгруппе респондентов без сбережений, причем наиболее сильно - у респондентов с самыми низкими доходами.

"Президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российской армии до 1,15 млн человек. Российский рынок акций отреагировал на новость снижением, а пара "доллар-рубль" - непродолжительным ростом, заложив в цену риск потенциального усиления геополитической напряженности. Прочие макроэкономические и геополитические факторы для российской валюты смотрятся сбалансированными и уравновешивают друг друга, в связи с чем в ближайшее время при прочих равных условиях пару "доллар-рубль" можно ожидать в широком диапазоне 58,2-61,7 руб./$1", - отметил в интервью "Интерфаксу" ведущий специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Владислав Ковалык.

"В валютной секции нет существенных перемен. Инвесторы ищут точку равновесия для рубля и иностранных валют. При этом все движения идут в понятных и проторгованных диапазонах. На внешние раздражители рынок никак не реагирует. Налоговый период состоялся, поэтому в ближайшее время рубль будет спокоен. Вряд ли мы увидим какие-то реакции на итоги экономического симпозиума в Джексон-Хоуле", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального подъема.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК в четверг составляет $100,97 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,33 за баррель, что на 0,59% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Главным катализатором роста цен накануне стали данные Минэнерго США, указавшие на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,28 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.

Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2022 года выросло на 32% к тому же периоду 2021 года, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным. "В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей", - сказал Егоров.

В первом полугодии 2021 года в консолидированный бюджет поступило 12,8 трлн руб. налогов. Следовательно, в январе-июне 2022 года этот показатель составил около 16,9 трлн руб. "Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении", - отметил глава ФНС. При этом, по его словам, ненефтегазовые доходы выросли на 24% (в абсолютном выражении - на 2 трлн руб.).

Как сообщалось, в первом квартале 2022 года поступление налогов в консолидированный бюджет РФ выросло на 39%, до 8,27 трлн руб.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 августа на 22,75 копейки, до 59,7699 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,01 копейки, до 59,5983 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 21,77 копейки по отношению к среде и составил 59,7766 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 12,82 копейки и составил 59,8623 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 225,72 млн, из которых $755,205 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 470,515 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 5,58 копейки, до 59,5817 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 13,76 копейки, до 59,6471 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 136,473 млн, из которых EUR289,543 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR846,93 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и по кредитам сроком на 1 месяц снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,25%, 8,28% и 8,34% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца упала на 5 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 8,43% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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