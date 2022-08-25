Цены евробондов РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику в четверг в ожидании новых стимулов

Москва. 25 августа. Цены российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали небольшую смешанную динамику в четверг в ожидании новых стимулов. Котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries), в свою очередь, преимущественно немного повысились относительно предыдущего торгового дня, в результате суверенные спреды продемонстрировали разнонаправленную динамику к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 22,5 базисного пункта, до 54,46% от номинала (их доходность увеличилась на 5,7 базисного пункта, до 11,7% годовых), с погашением в 2042 году увеличились в цене на 22,3 базисного пункта, подорожав до 53,98% от номинала (их доходность уменьшилась на 3,6 базисного пункта, до 11,52% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,7 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году поднялись в цене на 37 базисных пунктов, подорожав до 45,2% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность снизилась на 7,9 базисного пункта, до 12,02% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году увеличились в стоимости на 50,2 базисного пункта, подорожав до 46,7% от номинала (их доходность уменьшилась на 23,6 базисного пункта, до 22,5% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 0,2 базисного пункта, до 45,69% от номинала (доходность увеличилась на 3,2 базисного пункта, до 19,21% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году снизились в цена за день на 0,7 базисного пункта, до 58,31% от номинала (их доходность увеличилась на 18,5 базисного пункта, до 35,38% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли на 75,5 базисного пункта, до 46,54% от номинала (их доходность опустилась на 47,7 базисного пункта, до 28,36% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году понизился на 0,1 базисного пункта, до 57,23% от номинала (его доходность выросла на 63,1 базисного пункта, до 68,07% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских государственных еврооблигаций демонстрировали в четверг небольшую смешанную динамику в ожидании новых стимулов. В четверг начался ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле (25-26 августа), организуемый ФРБ Канзас-Сити, и, как ожидается, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, который выступит в пятницу, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

В четверг были опубликованы более сильные, чем ожидалось, данные о динамике американской экономики во втором квартале. Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о снижении американского ВВП в апреле-июне на 0,9%, эксперты в среднем ожидали, что пересмотренная оценка укажет на сокращение на 0,8%.