Снижение ставки ЦБ РФ в сентябре может составить 50 б.п. - "Велес Капитал"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 16 сентября 2022 года может составить 50 б.п., говорится в комментарии "Велес Капитала".

"По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам выросла во второй декаде августа с 6,83% до 6,86% годовых. Рост совсем незначительный, однако депозитная ставка выросла впервые с первой декады марта текущего года. Ставка по депозитам по-прежнему ниже ключевой ставки ЦБ более чем на 100 б.п., оставляя потенциал для дальнейшего смягчения процентных условий регулятором. Например, в период завершения смягчения процентной политики ЦБ в первой половине 2020 года отрицательный спред депозитной ставки к ключевой сокращался до менее 50 б.п. Тем не менее, вкупе с данными о росте инфляционных ожиданий в августе, прекращение снижения депозитной ставки является заметным сигналом в пользу замедления темпов снижения ключевой ставки ЦБ. В частности, мы не исключаем, что на заседании в середине сентября регулятор может сократить шаг снижения ставки до 50 б.п." - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании Юрий Кравченко.

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