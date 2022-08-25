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25 августа 2022 года 18:34
Снижение ставки ЦБ РФ в сентябре может составить 50 б.п. - "Велес Капитал"
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 16 сентября 2022 года может составить 50 б.п., говорится в комментарии "Велес Капитала". "По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам выросла во второй декаде августа с 6,83% до 6,86% годовых. Рост совсем незначительный, однако депозитная ставка выросла впервые с первой декады марта текущего года. Ставка по депозитам по-прежнему ниже ключевой ставки ЦБ более чем на 100 б.п., оставляя потенциал для дальнейшего смягчения процентных условий регулятором. Например, в период завершения смягчения процентной политики ЦБ в первой половине 2020 года отрицательный спред депозитной ставки к ключевой сокращался до менее 50 б.п. Тем не менее, вкупе с данными о росте инфляционных ожиданий в августе, прекращение снижения депозитной ставки является заметным сигналом в пользу замедления темпов снижения ключевой ставки ЦБ. В частности, мы не исключаем, что на заседании в середине сентября регулятор может сократить шаг снижения ставки до 50 б.п." - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании Юрий Кравченко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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