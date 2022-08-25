Инвесторам стоит обратить внимание на акции Магнита и Fix Price - Sber CIB

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнита" (прогнозная стоимость находится на уровне 7490 рублей за штуку) и Fix Price (прогнозная стоимость - 473 рубля за штуку), считают аналитики Sber CIB.

"Магнит" показал сильные результаты за первое полугодие 2022 года и успешно интегрировал сеть "Дикси". Кроме того, эмитент - один из основных бенефициаров дополнительной индексации пенсий и новых социальных выплат. Ожидается стабильное повышение сопоставимого среднего чека у клиентов "Магнита". Отмечается, что регистрация компании в РФ увеличивает вероятность дивидендных выплат", - указывают в инвестбанке.

"Fix Price быстро адаптировалась к новым реалиям, перестроив логистику и внедрив новую политику ценообразования. Внедрение новых прайс-поинтов и ценообразование исходя из "наилучшей цены", а не на основе себестоимости, поспособствовали росту сопоставимого чека. Обращают на себя внимание ротация ассортимента и растущая доля в выручке категорий продуктов питания и сегмента "дрогери", - отмечают эксперты.

По мнению аналитиков Sber CIB, ключевое значение для продуктовых ритейлеров в 2022 году будут иметь доходы населения. "Безработица в России традиционно стабильно низкая, а доходы населения получат поддержку благодаря социальным выплатам. В 2021 году социальные выплаты и пенсии обеспечили 21% доходов домохозяйств. В этом году пенсии и социальные выплаты уже были проиндексированы - соответственно на 8,6% и 8,4%. Было объявлено о 585 млрд руб. дополнительных выплат малоимущим семьям с детьми. С учетом этого социальные выплаты увеличатся в 2022 году на 15,8% - до 16,8 трлн руб., из-за чего подрастут и потребительские расходы. Только индексация пенсий может дать ритейлерам дополнительные 178 млрд руб. выручки, - пишут эксперты инвестбанка. - Другой важный фактор для сектора - продуктовая инфляция. С учетом дефляции в летние месяцы по итогам года потребительские цены могут вырасти на 16,2%. Рост цен приводит к смене потребительского поведения. К примеру, все больше людей готовы покупать товары в "жестких дискаунтерах", показывают результаты опроса в рамках "Потребительского индекса Иванова".

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