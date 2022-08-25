"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций PetroChina Co. с прогнозной стоимостью 4,08 гонконгского доллара (HKD), что предполагает потенциал роста 11,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность за второй квартал 2022 года китайского нефтегазового мейджора PetroChina умеренно позитивна для акций эмитента. Благодаря высоким мировым цен на нефть и сохраняющейся повышенной марже НПЗ PetroChina смогла показать уверенный рост финансовых показателей, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране во втором квартале. Сильная отчетность позволила совету директоров рекомендовать выплату достаточно высоких дивидендов, что, на наш взгляд, может поддержать акции нефтяника в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики.

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