S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 4110-4180п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4110-4180 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова.

"S&P 500 замедлил интенсивность движения, однако все еще продолжает корректироваться. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4088 пунктов, вблизи которого проходит 100-дневная скользящая средняя. RSI вышел из зоны перекупленности, свидетельствуя об ослаблении недавнего "бычьего" импульса. MACD также сигнализирует о сломе восходящего движения", - отмечает эксперт.

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