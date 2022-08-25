Рубль днем возобновил небольшое снижение к доллару и евро после незначительных разнонаправленных колебаний в первой половине сессии

Москва. 25 августа. Доллар США и евро немного укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине после небольших разнонаправленных колебаний в первой половине торгов.

Курс доллара США составил 59,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,75 руб./EUR1, подорожав на 23,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,74 копейки - до 59,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил небольшое понижение к доллару и евро на дневных торгах после негативного открытия сессии и незначительных разнонаправленных колебаний в первой половине четверга. Спрос на рубль поддерживается с учетом налоговых выплат августа, основным негативным фактором выступают опасения глобальных трейдеров относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

Участники рынков находятся в ожидании старта ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (25-26 августа), организуемого ФРБ Канзас-Сити. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок ждет ее повышения Федрезервом в сентябре снова на 75 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Росстат с 16 по 22 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,15% после дефляции в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Как сообщил в среду Росстат, с начала августа цены в РФ снизились к 22 августа на 0,38%, с начала 2022 года к 22 августа цены выросли на 10,56%.

Инфляционные ожидания населения в августе 2022 года вновь усилились, приблизившись к верхней границе диапазона апреля-июля текущего года, говорится в опубликованном в среду комментарии Банка России.

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга ЦБ, в августе продолжили снижение, приблизившись к значениям середины 2020 года, однако это снижение замедлилось, отмечает регулятор.

Инфляционные ожидания населения в августе, согласно опросу "инФОМ", увеличились до 12% с 10,8% в июле (в июне они составляли 12,4%, в мае - 11,5%, в апреле - 12,5%, в марте - 18,3%, в феврале - 13,5%, в январе - 13,7%). ЦБ отмечает, что рост этого показателя в августе наблюдался только в подгруппе респондентов без сбережений, причем наиболее сильно - у респондентов с самыми низкими доходами.

"...Денежно-кредитная политика ЦБ сейчас жестче, если измерять ее относительно инфляционных ожиданий: сейчас ключевая ставка составляет 8% по сравнению с 5-6,5% в июне-августе 2021 года. Из этого следует, что ЦБ может видеть значительное пространство для снижения ставок. Стоит отметить, что инфляционные ожидания повысились в основном за счет категории населения без сбережений (их ожидания выросли с 11,4% до 14,3%). Данные по этой категории в последнее время отличаются повышенной волатильностью, а ограниченная покупательная способность этой категории не дает им особых возможностей способствовать ускорению инфляции. Более важно, что ожидания категории населения, имеющей сбережения, снизились пятый месяц подряд, и медианная оценка опустилась с 10,2% до 9,8%. Оценки наблюдаемой инфляции и инфляционные ожидания бизнеса также по-прежнему имеют тенденцию к снижению. В целом данные по инфляции и инфляционным ожиданиям служат дополнительным аргументом в пользу более активного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Поэтому мы ожидаем снижения ключевой ставки Центробанка в сентябре на 100 б.п. до 7%, а до конца года - до 6,5%, что соответствует последнему оптимистичному сценарию Центробанка", - отмечает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

"Наша валюта снова стабильна после июльского всплеска волатильности, но эта стабильность обусловлена не только устойчивостью курса благодаря нынешнему состоянию баланса импорта и экспорта, но и неопределенностью в отношении валютных интервенций. Участники рынка продолжают гадать, в каком виде вернется бюджетное правило, возобновление которого считается уже делом решенным. В этом контексте масштаб потенциального падения рубля зависит от целого ряда факторов -начиная с объема интервенций и заканчивая частотой их проведения. На краткосрочном горизонте потенциал роста рубля представляется ограниченным и может проявиться сразу после завершения налоговых выплат, которые сейчас поддерживают "россиянина". Так, после текущей фазы консолидации, большая часть которой проходит в районе 59-60 руб./$1, доллар, похоже, прорвет верхнюю границу канала и первым делом направится в зону 61,60 руб./$1, которая остановила подъем ранее в этом месяце. В случае падения паре важно отстоять поддержку в области 58 руб./$1", - говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на ожидания возможного возвращения на рынок иранской нефти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в четверг составляет $102 за баррель, что на 0,77% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,45 за баррель, что на 0,56% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Главным катализатором роста цен накануне стали данные Минэнерго США, указавшие на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,28 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.

Также трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2022 года выросло на 32% к тому же периоду 2021 года, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным. "В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей", - сказал Егоров.

В первом полугодии 2021 года в консолидированный бюджет поступило 12,8 трлн руб. налогов. Следовательно, в январе-июне 2022 года этот показатель составил около 16,9 трлн руб. "Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении", - отметил глава ФНС. При этом, по его словам, ненефтегазовые доходы выросли на 24% (в абсолютном выражении - на 2 трлн руб.).

Как сообщалось, в первом квартале 2022 года поступление налогов в консолидированный бюджет РФ выросло на 39%, до 8,27 трлн руб.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и по кредитам сроком на 1 месяц снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,25%, 8,28% и 8,34% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца упала на 5 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 8,43% годовых.