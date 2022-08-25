Рубль немного корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни

Москва. 25 августа. Доллар США и евро немного подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине в рамках коррекции после укрепления в предыдущие дни.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,8 - 60 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,9675 руб./$1 (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 59,7475 руб./EUR1 (+23,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14,97 коп. к уровню закрытия 24 августа, до 59,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,99 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,93 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после укрепления в предыдущие дни, вызванного подготовкой компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам августа. Участники рынков находятся в ожидании ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (25-26 августа), организуемого ФРБ Канзас-Сити.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок ждет ее повышения Федрезервом в сентябре снова на 75 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Росстат с 16 по 22 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,15% после дефляции в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Как сообщил в среду Росстат, с начала августа цены в РФ снизились к 22 августа на 0,38%, с начала 2022 года к 22 августа цены выросли на 10,56%.

Инфляционные ожидания населения в августе 2022 года вновь усилились, приблизившись к верхней границе диапазона апреля-июля текущего года, говорится в опубликованном в среду комментарии Банка России.

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга ЦБ, в августе продолжили снижение, приблизившись к значениям середины 2020 года, однако это снижение замедлилось, отмечает регулятор.

Инфляционные ожидания населения в августе, согласно опросу "инФОМ", увеличились до 12% с 10,8% в июле (в июне они составляли 12,4%, в мае - 11,5%, в апреле - 12,5%, в марте - 18,3%, в феврале - 13,5%, январе - 13,7%). ЦБ отмечает, что рост этого показателя в августе наблюдался только в подгруппе респондентов без сбережений, причем наиболее сильно - у респондентов с самыми низкими доходами.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также сигналах продвижения переговоров по ядерной программе Ирана.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг составляет $101,64 за баррель, что на 0,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,15 за баррель, что на 0,27% выше итогового значения предыдущей сессии.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,28 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом, объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.