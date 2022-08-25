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25 августа 2022 года 11:30

Рынок акций РФ превысил 2260п по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, раллируют золотодобытчики

Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в четверг вернулся к росту на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и раллирующей нефти (Brent превысила $102 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов, при этом раллируют бумаги золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2262,48 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1194,28 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 59,68 рубля (-0,21 рубля), золото выросло на 0,8% (до $1775,4 за унцию).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,2% "префы").

Спотовая цена газа в Европе утром в четверг продолжила активный рост вечера предыдущего дня и превысила $3200 за тысячу кубометров, реагируя на рост цен на СПГ в Азии. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3236 за тысячу кубометров.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг позитивный. Рынки в Азии преимущественно растут, нефть продолжает дорожать, а доллар слабеет. На рынке акций ожидается рост бумаг в секторе нефти и газа, стабилизация металлургов. Также рост может состояться в финансовом секторе, где сдерживающим фактором ранее выступали расписки TCS Group, которые подверглись чрезмерным распродажам на фоне вышедшей накануне слабой отчетности.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в четверг ожидается публикация второй оценки ВВП США за II квартал. Первая оценка указывала на снижение экономики на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, но темпы снижения ВВП могут быть пересмотрены на еще более высокие, что усилит негативные настроения на мировом рынке. Помимо этого, стартует экономический симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, и инвесторы будут особо следить за сигналами о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Нефть растет на заявлениях представителей ОПЕК+ относительно возможного снижения добычи в будущем. Позитиву на нефтяном рынке способствовала и публикация недельных данных Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Если опасения снижения спроса на нефть заметно вырастут, то фьючерсы Brent могут вновь опуститься ниже $100 за баррель, хоть в целом пока более вероятным видится закрепление котировок выше этого уровня.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается подняться к ближайшему сопротивлению 2280 пунктов после локального снижения накануне, вызванного фиксацией прибылей игроками.

В четверг в центре внимания инвесторов - публикация второй оценки ВВП США за 2 квартал, которая может несколько улучшиться (по первой оценке, снижение составило 0,9%), а также недельные данные по числу заявок на пособия по безработице. Позитивная динамика на глобальных рынках в четверг может сохраниться: рынки уже в целом "заложились" на возможные жесткие заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе его выступления в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, в четверг ожидается также отчет по МСФО за II квартал "Детского мира" (MOEX: DSKY). Банк России, тем временем, фиксирует усиление инфляционных ожиданий. Оценка динамики инфляции населением выросла на 1,2 п.п., до 12%. Однако данное изменение не выходит за пределы периодических колебаний этого показателя и не формирует тренд. Согласно данным Росстата, темпы роста цен в годовом выражении замедлились до 14,6%.

На рынке акций РФ в четверг ожидается смешанная динамика. Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2230-2270 пунктов, полагает Ващенко.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4% впервые за четыре сессии. На этой неделе рынок испытывает повышенное давление, связанное с нервозностью инвесторов из-за перспектив дальнейшего подъема ключевых ставок центробанками мира, что может спровоцировать рецессию в экономике. С начала недели индекс S&P 500 потерял более 2%.

Трейдеры ждут начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум пройдет с 25 по 27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на нем в пятницу.

Объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил $273,5 млрд, согласно данным статистического ведомства страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных MarketWatch, предполагал рост заказов на 1%. Стагнация показателя сигнализирует об охлаждении спроса на фоне замедляющегося экономического роста в стране.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций, "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,9%).

Банк Японии продолжит смягчение монетарной политики, поскольку текущее повышение уровня инфляции, вызванное ростом цен на энергоресурсы, навряд ли окажется устойчивым, заявил один из руководителей центробанка страны Тоёаки Накмура.

Банк Кореи в четверг повысил базовую ставку по итогам четвертого заседания подряд - на 25 б.п., до 2,5% годовых. Банк предпринимает такой шаг для борьбы с повышающейся инфляцией, хоть и замедлил темпы подъема ставки по сравнению с 50 б.п. на прошлом заседании.

Кроме того, Центробанк Южной Кореи понизил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,6% с 2,7%, озвученных в мае. Для инфляции прогноз был повышен до 5,2% с 4,5%.

Экономика Германии во II квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о нулевом изменении ВВП страны в апреле-июне и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В годовом выражении рост ВВП Германии с поправкой на число рабочих дней составил 1,7%, в то время как прежде сообщилось о повышении на 1,4%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжили рост после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также сигналах продвижения переговоров по ядерной программе Ирана.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $102,08 за баррель (+0,9% и +1% в среду), октябрьская цена WTI - $95,46 за баррель (+0,6% и +1,2% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,28 млн баррелей, запасы бензина снизились на 27 тыс. баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом, объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+22,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+20,6% и +11,6% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,4%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+3,9%).

Выручка компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, в первом полугодии этого года по МСФО выросла на 37% и составила 42,053 млрд рублей против 30,752 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчете компании. Чистая прибыль выросла до 2,263 млрд рублей с 1,15 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-9,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-7,3%, ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-6,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,5%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2022 года увеличила выручку на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 218,815 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 16,2%, до 44,973 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA выросла на 51,1%, до 7,002 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 3,2% по сравнению с 2,2% в первом полугодии 2021 года. Чистый убыток увеличился на 31,1%, до 3,747 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-0,7%) во II квартале увеличила чистый убыток в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб. в годовом выражении, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,13 млрд рублей (из них 997,4 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 816,85 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 366,05 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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