Цены рублевых корпбондов в четверг могут умеренно подрасти на позитивных внешних сигналах

Москва. 25 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно подрасти на позитивных внешних сигналах с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок (нефть Brent поднялась в район $102 за баррель), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4% впервые за четыре сессии. На этой неделе рынок испытывает повышенное давление, связанное с нервозностью инвесторов из-за перспектив дальнейшего подъема ключевых ставок центробанками мира, что может спровоцировать рецессию в экономике. С начала недели индекс S&P 500 потерял более 2%.

Трейдеры ждут начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум пройдет с 25 по 27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на нем в пятницу.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,9%).

Банк Японии продолжит смягчение монетарной политики, поскольку текущее повышение уровня инфляции, вызванное ростом цен на энергоресурсы, навряд ли окажется устойчивым, заявил один из руководителей центробанка страны Тоёаки Накамура.

Банк Кореи в четверг повысил базовую ставку по итогам четвертого заседания подряд - на 25 б.п., до 2,5% годовых. Банк предпринимает такой шаг для борьбы с повышающейся инфляцией, хоть и замедлил темпы подъема ставки по сравнению с 50 б.п. на прошлом заседании.

Кроме того, Центробанк Южной Кореи понизил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,6% с 2,7%, озвученных в мае. Для инфляции прогноз был повышен до 5,2% с 4,5%.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены продолжают рост после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также сигналах продвижения переговоров по ядерной программе Ирана.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК составила $102,01 за баррель (+0,8% и +1% в среду), октябрьская цена WTI - $95,5 за баррель (+0,6% и +1,2% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,28 млн баррелей, запасы бензина снизились на 27 тыс. баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом, объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного сократилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась на уровне средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,761 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,747 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную и смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 августа снизился на 0,05% и составил 109,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял 0,03%, опустившись до 802,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Альфа-Банк-002Р-10-боб" (-0,65%), "ГТЛК-001Р-15-боб" (-0,32%), "Уралкалий-ПБО-06-Р" (-0,26%) и "Аэрофлот-П01-БО-01" (-0,16%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1P-14-боб" (+0,28%), "СТМ-001Р-01" (+0,2%), "РУСАЛ Братск-БО-002Р-01" (+0,16%) и "ГТЛК-001Р-13-боб" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-06R с офертой через 4 года на уровне 8,70% годовых и увеличило объем размещения с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,99% годовых. Сбор заявок прошел 24 августа, в ходе маркетинга ориентир ставки трижды снижался. Техразмещение выпуска запланировано на 31 августа

ПАО "ЛК "Европлан" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,75-11,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,19-11,46% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.

АО "Р-Фарм" планирует в середине сентября провести сбор заявок на выпуск дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 35 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2021 года.

Металлинвестбанк установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 9,2% годовых. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет 10% годовых. По выпуску 7 сентября предстоит исполнение оферты.

ПАО "МОЭК" установило ставку 8-12-го купонов выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд руб. на уровне 8,25% годовых. Шестилетний выпуск был размещен в марте 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд руб., зарегистрированной "Московской биржей" в октябре 2018 года. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 7 лет.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 21-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9,5% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5%. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.