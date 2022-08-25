Инвесторам стоит обратить внимание на акции Discover Financial Services - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Discover Financial Services, являющегося бенефициаром потенциальной меры поддержки правительства США.

Эксперты отмечают в комментарии следующие драйверы роста цены бумаги эмитента:

- Компания торгуется на уровне 6x P/E, что ниже среднего 10-летнего значения 10x. Причиной низкого P/E являются ожидание рецессии и, как следствие, высокой стоимости риска и замедления темпов кредитования.

- Списание части задолженности повысит качество кредитного портфеля компании, 80% которого приходится на кредитные карты и еще 10% - на студенческие кредиты. Это может привести к повышению мультипликатора P/E.

- Компания выплачивает дивиденды с дивдоходностью 2,3% (ниже среднего по банкам США), но при этом коэффициент достаточности капитала Tier 1 составляет 15,8%, что примерно на 1,5 п.п. выше среднего уровня.

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