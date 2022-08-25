Снижение ставки ЦБ РФ в сентябре может составить 0,25 п.п. - "Солид Брокер"

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре текущего года может составить 0,25 п.п., считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"По нашему мнению, дефляция в РФ может продолжиться еще и в сентябре благодаря высокому уровню урожайности. Других важных внешних факторов мы пока не наблюдаем. Игроки ожидают ввода бюджетного правила, что должно вызвать постепенную девальвацию рубля и слегка разгонит инфляцию. По данным ЦБ РФ, в августе оценка населением ожидаемого через год уровня инфляции выросла до 12% с 10,8% в июле. Это является фактором, который будет сдерживать регулятора от более резкого снижения ставки. Мы считаем, что ЦБ на следующем заседании уже может снижать ставку своим стандартным шагом в 0,25 п.п., стимулируя таким образом экономику", - пишут эксперты в комментарии.

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