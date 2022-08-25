Вероятно снижение ставки ЦБР на 100 б.п. в сентябре 2022г - Sber CIB

Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 7% годовых) по итогам заседания в сентябре текущего года, полагают аналитики Sber CIB Игорь Рапохин и Алиса Закирова.

"Данные по инфляции от Росстата (за период с 16 по 22 августа потребительские цены в России снизились на 0,15% после уменьшения на 0,13% неделей ранее) и инфляционные ожидания, опубликованные Банком России, служат дополнительным аргументом в пользу более активного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Поэтому мы ожидаем снижения ключевой ставки регулятора в сентябре на 100 б.п. - до 7%, а до конца года - до 6,5%, что соответствует последнему оптимистичному сценарию центробанка", - отмечают эксперты в комментарии.

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