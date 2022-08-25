"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $121

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $121 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: $107,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Интерес покупателей к товарам бренда подогревается значительными маркетинговыми расходами, которые превышают $3 млрд с 2014 года. Компания сотрудничает с такими звездами, как Тайгер Вудс, Криштиану Роналду, Билли Айлиш, Дрейк и др. К современным методам маркетинга можно отнести коллаборацию с игрой Fortnite и платформой Roblox, на основе которой выстроена цифровая вселенная Nikeland. Менеджмент Nike сохраняет позитивное видение долгосрочных перспектив компании, а мы отмечаем ее готовность продолжать бороться за лояльность клиента и сохранение лидерства в сегменте", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции демонстрируют попытку восстановления после долгосрочного снижения. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $107,9 риск на портфель составит 0,2%", - указывают в "Финаме".

Nike Inc. - одна из самых значимых компаний на рынке товаров для спорта. Занимается дизайном, разработкой, маркетингом и продажей товаров через собственные магазины и сеть дистрибьюторов. Непосредственным производством занимаются сторонние подрядчики.

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