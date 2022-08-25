"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31,5%, стоп-приказ: 341,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В июле компания сообщила, что рассматривает вопрос о продаже своих активов в РФ. Несмотря на то что окончательное решение еще не принято, рынок излишне эмоционально отреагировал на будущие перспективы эмитента, поэтому любая позитивная новость может привести к ралли в его бумагах", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения полноценный разворот состоялся в начале августа, и цена подтверждает восходящую тенденцию. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 341,9 рубля риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

Polymetal - один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.