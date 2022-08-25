Возможно снижение ставки ЦБ РФ до 7,5% в сентябре - ПСБ

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% годовых на заседании в сентябре текущего года, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 августа потребительские цены в РФ снизились на 0,15%, годовая инфляция замедлилась до 14,6% по сравнению с 15,1% на конец июля. При сохранении такой динамики в ближайшие недели мы видим пространство для снижения ключевой ставки ЦБР на заседании 16 сентября до 7,5% годовых", - отмечает эксперт в комментарии.

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