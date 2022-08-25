Снижение ставки ЦБР в сентябре 2022г может составить 50 б.п. - Инвестбанк Синара

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 16 сентября 2022 года может составить 50 б.п. (до 7,5% годовых), сообщается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"По оценкам Банка России, краткосрочные дезинфляционные риски выросли, однако проинфляционные риски остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте. Из этой оценки регулятора мы делаем такие выводы: следующий шаг в понижении ключевой ставки окажется более узким по сравнению с предыдущим (скажем, по итогам заседания совета директоров 16 сентября ставку понизят на 50 б.п. - до 7,5% годовых); цикл ужесточения монетарной политики, если судить по повышенным среднесрочным рискам инфляции, может начаться в 1П23", - отмечает аналитик Сергей Коныгин.

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