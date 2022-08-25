Возможен инерционный рост цены нефти к $104/барр. в четверг - ПСБ

Возможен инерционный рост цены нефти марки Brent к уровню $104 за баррель на торгах в четверг, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Ключевой темой на рынке нефти продолжает выступать ситуация вокруг иранской ядерной сделки. Широко обсуждаются заявления ОПЕК+ о возможности сократить добычу, если на рынок вернется иранская нефть. В условиях замедления темпов мировой экономики и снижения спроса на энергоносители появление профицита предложения - негативный фактор, поэтому и комментарии ОПЕК+ воспринимаются положительно, способствуя некоторому восстановлению интереса спекулянтов к сырью. Однако мы считаем, что справедливым диапазоном по нефти марки Brent в текущих условиях выступает коридор $95-100/барр. Полагаем, что в четверг котировки могут инерционно еще подрасти - к $104/барр., но в ближайшей перспективе все же рассчитываем на возврат к "круглому" уровню $100/барр. на фоне затухания темы вокруг иранской нефти", - пишет аналитик в комментарии.

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