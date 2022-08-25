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25 августа 2022 года 09:08

Цены на нефть продолжают рост

Американские акции в среду завершил торги ростом. Рынки акций стран АТР растут в четверг. Цены на нефть продолжают подъем на торгах в четверг.

Американские акции в среду завершил торги ростом впервые за четыре сессии.

На этой неделе рынок испытывает повышенное давление, связанное с нервозностью инвесторов из-за перспектив дальнейшего подъема ключевых ставок центробанками мира, что может спровоцировать рецессию в экономике. С начала недели индекс S&P 500 потерял более 2%.

Трейдеры ждут начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум пройдет с 25 по 27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на нем в пятницу.

Пауэлл "на этой неделе, вероятно, повторит позицию о том, что у Федрезерва еще есть пространство для дальнейшего подъема ставок, потому что они действительно хотят обуздать инфляцию", считает аналитик UBS Global Wealth Management Кэлвин Тэй.

Между тем объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил $273,5 млрд, согласно данным статистического ведомства страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных MarketWatch, предполагал рост заказов на 1%. Стагнация показателя сигнализирует об охлаждении спроса на фоне замедляющегося экономического роста в стране.

Бумаги Intuit Inc. (SPB: INTU), разработчика программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов, подорожали на 3,6%. Компания в четвертом квартале 2022 финансового года получила чистый убыток, однако скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов.

Акции производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) Inc. подскочили в цене на 20,2% на новости о подписании соглашения с Amazon.com о продаже продукции на платформе компании.

Капитализация Nordstrom Inc. (SPB: JWN), владельца сети универмагов класса "люкс", упала на 19,9%. Компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2022 финансового года в 1,6 раза, выручку - на 12%. Несмотря на сильные квартальные результаты, ритейлер ухудшил прогнозы на весь фингод, отметив, что посещаемость его магазинов резко упала в июне, а складские запасы требуют корректировки.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду прибавил 59,64 пункта (0,18%) и составил 32969,23 пункта.

Акции 18 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, поднялись в цене. Лидерами роста стали бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+2,3%), Boeing Co. (SPB: BA) (+2,2%) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) (+1,4%).

Standard & Poor''s 500 поднялся на 12,04 пункта (0,29%) - до 4140,77 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 50,23 пункта (0,41%) и составил 12431,53 пункта.

Фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг, поддержанные подъемом американских фондовых индексов.

Торги в Гонконге стартовали в 8:00 МСК - позднее обычного из-за предупреждения властей о надвигающемся тайфуне.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 мск поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Китайская фармацевтическая компания China Resources Pharmaceutical Group Ltd. в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 24% во многом благодаря росту выручки подразделения, производящего лекарственные препараты. Акции China Resources Pharmaceutical дорожают на 2%.

Бумаги туристической China Tourism Group Duty Free Corp. при открытии дебютных торгов в Гонконге рухнули на 24%.

Наиболее активно в Гонконге дорожают бумаги China Mengniu Dairy Co. Ltd. (+5,3%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+5,1%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+4,4%) и Meituan (+3,8%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 мск повысился на 0,65%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции производителя полимеров Unitika Ltd. (+5,9%), сталелитейной Japan Steel Works Ltd. (+5,5%) и фармацевтической Daiichi Sankyo Co. Ltd. (+4,7%).

Банк Японии продолжит смягчение монетарной политики, поскольку текущее повышение уровня инфляции, вызванное ростом цен на энергоресурсы, навряд ли окажется устойчивым, заявил один из руководителей центробанка страны Тоёаки Накмура.

"Судя по нынешней ситуации, при которой цены только на некоторые товару растут значительно из-за удорожания импорта, было бы более эффективно предпринять другие меры, затрагивающие только эти товары, а не задействовать монетарную политику, которая контролирует весь спрос", - отметил Накамура.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск вырос на 1%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дорожают на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 1,9%.

Банк Кореи в четверг повысил базовую ставку по итогам четвертого заседания подряд - на 25 б.п., до 2,5% годовых. Банк предпринимает такой шаг для борьбы с повышающейся инфляцией, хоть и замедлил темпы подъема ставки по сравнению с 50 б.п. на прошлом заседании.

Кроме того, Центробанк Южной Кореи понизил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,6% с 2,7%, озвученных в мае. Для инфляции прогноз был повышен до 5,2% с 4,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 укрепляется на 0,7%.

Акции добывающей уран компании Paladin Energy Ltd. подскочили на 11,5% на новости о том, что японский премьер-министр Фумио Кисида поручил правительству рассмотреть возможность строительства новой АЭС, что может увеличить спрос на уран.

Бумаги платежной EML Payments Ltd. дорожают на 2,5% после объявления об обратном выкупе акций на сумму 20 млн австралийских долларов ($13,8 млн).

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также сигналах продвижения переговоров по ядерной программе Ирана.

"Новости, касающиеся Ирана, появляются время от времени, провоцируя рост волатильности на нефтяном рынке", - отмечает главный вице-президент трейдингового направления BOK Financial Денис Кисслер.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $101,84 за баррель, что на $0,62 (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1 (1%), до $101,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,37 за баррель, что на $0,48 (0,51%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $1,15 (1,2%), до $94,89 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,28 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом, объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.

Запасы бензина снизились на 27 тыс. баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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