Котировки нефти могут подняться к $104/барр. - Sber CIB

Нефтяные котировки могут подняться к уровню $104 за баррель Brent с учетом затягивающихся переговоров по иранской ядерной сделке и возросших рисков в части предложения, считают аналитики Sber CIB.

Рубль в течение дня продолжит торговаться около 60 руб./$1, полагают в инвестбанке. В центре внимания будет внеочередное заседание Госдумы.

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