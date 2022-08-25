Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и результаты Segezha Group:

- Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити за август;

- Результаты Segezha Group за первое полугодие 2022 года по МСФО.

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