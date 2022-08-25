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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно закрепление доллара выше 60 руб./$1 в четверг - ПСБ
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25 августа 2022 года 09:40
Возможно закрепление доллара выше 60 руб./$1 в четверг - ПСБ
Возможно закрепление курса пары доллар/рубль выше уровня 60 руб./$1 на торгах в четверг ввиду невысокого предложения иностранной валюты, естественного после налоговых выплат, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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