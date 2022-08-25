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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг умеренным повышением - "Алго Капитал"
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25 августа 2022 года 09:30
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг умеренным повышением - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с умеренного повышения (не более 1%), в диапазоне 2250-2275 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для сдержанного повышения индекса Мосбиржи в первые часы торгов. Вместе с тем явные предпосылки для его сильного внутридневного прироста пока не сложились. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2240, 2220 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2300 пунктов", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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