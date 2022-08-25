Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг умеренным повышением - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с умеренного повышения (не более 1%), в диапазоне 2250-2275 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для сдержанного повышения индекса Мосбиржи в первые часы торгов. Вместе с тем явные предпосылки для его сильного внутридневного прироста пока не сложились. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2240, 2220 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2300 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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