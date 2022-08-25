Долгосрочная перспектива цены акций NVIDIA умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива цены акций NVIDIA Corp. остается умеренно позитивной, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

"До публикации отчета NVIDIA за II квартал 2023 финансового года мы рассматривали предварительные данные, на основании которых допускался подъем акций к $200. Сценарий не оправдался, так как инвесторы продолжают полагаться на игровой сегмент. Акции интересны для спекулятивных идей, при этом краткосрочный взгляд умеренно негативный. Долгосрочная перспектива при этом остается умеренно позитивной, и в будущем акции стоит рассмотреть к покупке. Высокий спрос в сегменте дата-центров и дальнейшее технологическое развитие окажут поддержку росту бизнеса", - пишет аналитик.

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