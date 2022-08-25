Целью возможной растущей волны по индексу Мосбиржи является диапазон 2450-2500п - BCS Express

Целью возможной растущей волны по индексу Мосбиржи является диапазон 2450-2500 пунктов, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Обороты торгов снизились до 28 млрд руб. Последние дни наблюдается повышение оборотов в фазы роста и снижение во время коррекции, что говорит в пользу преобладания оптимизма на торговых площадках. Коррекция по индексу Мосбиржи в среду выглядит логичным развитием событий после обновления 8-недельного максимума. Фиксация прибыли началась чуть раньше, чем котировки достигли круглой отметки 2300 пунктов, но это не говорит о слабости рынка. Сейчас в фокусе может быть ретест зоны 2220-2240 пунктов. При отскоке шансы на продолжение роста в ближайшие дни сохранятся. Целью растущей волны выступает зона 2450-2500 пунктов", - пишет аналитик в обзоре.

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