Рубль слегка повысился к доллару и евро по итогам торгов среды благодаря налоговым выплатам августа

Москва. 24 августа. Доллар США и евро опустились на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль поднялся к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в дни основных налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 59,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,51 руб./EUR1, подешевев на 6,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,17 копейки - до 59,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного поднялся в среду благодаря спросу на рублевую ликвидность под основные налоговые перечисления августа в бюджет. Настроения на глобальном рынке преимущественно негативные на фоне очередных "ястребиных" комментариев представителя Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что американскому ЦБ необходимо продолжать подъем ставки до тех пор, пока не станет ясно, что очень высокая инфляция в США отступает.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил Кашкари в ходе мероприятия в Миннеаполисе.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый ФРБ Канзас-Сити. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Тем временем опубликованные во вторник данные министерства торговли США указали, что продажи новых домов в Штатах в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с января 2016 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 б.п. или вновь на 75 б.п.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта в среду показывает к доллару и евро динамику, близкую к нейтральной. "Появившиеся в начале недели сообщения прессы со ссылкой на источники о том, что Минфин может возобновить валютные интервенции с использованием юаня уже с сентября, могут препятствовать укреплению рубля, несмотря на существующий объем предложения валюты со стороны экспортеров и рост нефтяных котировок, которые поднялись во вторник выше $100 за баррель (по октябрьскому фьючерсу на Brent на бирже ICE), а вечером в среду также находятся близко к этой отметке. На "Московской бирже" продолжается рост объема торгов юанем. В паре "юань-рубль" с расчетами "завтра" объем торгов с начала месяца вечером 23 августа превысил 1 трлн руб., в то время как за весь июль объем составлял всего около 885,8 млрд руб. Если говорить о зарубежных событиях, завтра в США должны опубликовать вторую оценку ВВП за второй квартал. Вечером в пятницу инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле", - отмечает Беспалов.

"Рублевые пары продолжают стабилизироваться после недавних активных движений, связанных с проходящим налоговым периодом в России. В поддержку рубля по-прежнему выступает профицит торгового баланса в РФ, где перевес сил сохраняется на стороне продавцов валюты", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть начали снижаться вечером в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $99,4 за баррель, что на 0,82% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,18 за баррель, что на 0,6% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Запасы бензина снизились на 27 тыс. баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей.

Аналитики в целом ожидали снижения резервов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Накануне нефть выросла в цене почти на 4% на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Италия могла бы полностью отказаться от импорта газа из РФ с осени 2024 года, заявил в среду председатель совета министров страны Марио Драги. "Италия может сократить до нуля импорт российского газа с осени 2024 года", - приводит Bloomberg слова политика.

Он также заявил, что на следующем заседании Совета ЕС будет представлен план Брюсселя по установлению предельных цен на газ. В Праге 30-31 августа под председательством Борреля пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС, где, в частности, будет обсуждаться данный вопрос.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 августа на 10,11 копейки, до 59,9974 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,78 копейки, до 59,5082 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 8,49 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,9943 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 11,9 копейки и составил 59,9928 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 835,761 млн, из которых $726,536 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 109,225 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 17,47 копейки, до 59,5259 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 15,86 копейки, до 59,5094 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 126,715 млн, из которых EUR491,731 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR634,984 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,27%годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно вторника - 8,36% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,47% годовых.