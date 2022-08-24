Цены евробондов РФ в основном немного снизились в среду вслед за котировками UST

Москва. 24 августа. Цены российских суверенных еврооблигаций в основном немного опустились в среду, равно как и котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries). Тем временем, суверенные спреды продемонстрировали преимущественно разнонаправленную динамику к доходности базовых активов, так как часть бумаг все же слегка повысилась относительно вчерашнего закрытия.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 21,4 базисного пункта, до 53,96% от номинала (их доходность увеличилась на 4,8 базисного пункта, до 11,8% годовых), с погашением в 2042 году увеличились на 13 базисных пунктов, подорожав до 53,56% от номинала (их доходность уменьшилась на 2,4 базисного пункта, до 11,6% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8,8 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году поднялись в цене на 62 базисного пункта, подорожав до 44,83% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность снизилась на 14,9 базисного пункта, до 12,1% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году уменьшились в стоимости на 24 базисного пункта, подешевев до 46,28% от номинала (их доходность увеличилась на 15,1 базисного пункта, до 22,69% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 16,4 базисного пункта, до 46,24% от номинала (доходность уменьшилась на 6,2 базисного пункта, до 18,94% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 12 базисных пунктов, до 57,73% от номинала (их доходность уменьшилась на 7,6 базисного пункта, до 35,85% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цена на 45 базисных пунктов, до 45,73% от номинала (их доходность опустилась на 35,6 базисного пункта, до 28,87% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году упал на 63 базисных пункта, до 56,22% от номинала (его доходность выросла на 165 базисных пунктов, до 69,52% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских государственных еврооблигаций демонстрировали в среду преимущественно небольшую понижательную динамику, основным сдерживающим покупателей фактором вновь выступило уменьшение интереса инвесторов к риску в ожидании активного повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне очередных "ястребиных" комментариев представителя регулятора.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что американскому ЦБ необходимо продолжать подъем ставки до тех пор, пока не станет ясно, что очень высокая инфляция в США отступает.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил Кашкари в ходе мероприятия в Миннеаполисе.

Центральным событием этой недели будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити, который пройдет 25-27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу. Трейдеры ждут, что Пауэлл внесет больше ясности относительно будущего монетарной политики в США.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.