"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Haier с прогнозной ценой HKD30

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Haier с прогнозной стоимостью 30 гонконгских долларов (HKD) за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 26,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Известный на весь мир производитель бытовой техники и электроники Haier Smart Home демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей, несмотря на негативные макрофакторы и достаточно слабое внутреннее потребление в Китае. По прогнозам, рынок бытовой техники в Китае в 2022 году вырастет на 2% г/г, а глобальный рынок - на 3% г/г. При этом на горизонте 2022-2024 гг. темпы роста выручки Haier, вероятно, останутся на уровне прошлых лет, вблизи 8-9% г/г. Компания сконцентрируется на повышении операционной эффективности и маржинальности", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

Haier - китайская компания, производитель потребительской электроники и бытовой техники в соответствии со стандартами "умного" дома. Продукция Haier представлена известными на весь мир брендами эконом- и премиум-класса: Haier, Leader, Hotpoint, Candy, AQUA, Casarte, Monogram, Cafe, GE Appliances, GE Profile, Fisher & Paykel.

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