"Финам" повысил рейтинг акций Xiaomi до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Xiaomi Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость 13,3 гонконгского доллара (HKD) на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"С конца июня котировки акций Xiaomi просели сильнее широкого рынка и индекса Hang Seng - более чем на 20%. Результаты компании за 2К22 подтвердили, что глобальная отрасль смартфонов пока не в лучшей форме. Эмитент сообщил о снижении поставок и сокращении выручки от продаж смартфонов на 26% г/г и 28% г/г соответственно по итогам прошедшего квартала. Однако отмечаем признаки того, что снижение финансовых показателей в ключевом сегменте смартфонов вскоре может приостановиться, так как второй квартал кряду Xiaomi удается наращивать долю на рынке с минимальных значений, зафиксированных в 4К21. Кроме того, во 2П22 макроконъюнктура в Китае должна улучшиться, что будет способствовать восстановлению внутреннего потребления", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.