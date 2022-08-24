Вероятность снижения ставки ЦБР на 50 б.п. в сентябре сохраняется - "Локо Инвест"

Базовый вариант снижения ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в сентябре 2022 года сохраняется, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо Инвеста" Дмитрия Полевого.

Также, по мнению эксперта, к концу текущего года ставка вряд ли превысит 7-7,25% годовых.

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