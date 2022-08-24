Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил темпы укрепления к евро благодаря налоговым выплатам августа

Москва. 24 августа. Доллар США перешел к небольшому снижению, евро немного ускорил темпы ослабления на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в дни основных налоговых выплат месяца и благодаря заметно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 59,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,32 руб./EUR1, подешевев на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,24 копейки - до 59,62 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару после снижения в первой половине дня и немного ускорил темпы роста в паре с евро. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность под основные налоговые перечисления августа в бюджет, а также уверенно дорожающая нефть. В то же время, разница в темпах снижения доллара и евро обусловлена продолжением укрепления американской валюты на глобальном рынке на фоне очередных "ястребиных" комментариев представителя Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что американскому ЦБ необходимо продолжать подъем ставки до тех пор, пока не станет ясно, что очень высокая инфляция в США отступает.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил Кашкари в ходе мероприятия в Миннеаполисе.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый ФРБ Канзас-Сити. Председатель ФРС Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Тем временем опубликованные во вторник данные министерства торговли США указали, что продажи новых домов в Штатах в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с января 2016 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 б.п. или вновь на 75 б.п.

"В среду с открытия доллару удалось подняться выше 60 рублей, несмотря на вернувшиеся на уровень выше $100 за баррель цены на нефть и предварительные перечисления крупных налоговых платежей (основные расчеты пройдут в четверг). В целом на глобальных рынках в среду преобладают пессимистические настроения, выражающиеся в снижении основных фондовых индексов и небольшом укреплении индекса доллара к основным мировым валютам, что в том числе выступало фактором поддержки USD на российском рынке. Пара "евро-доллар" остается ниже уровня 1, что на локальном рынке транслируется в более низкие уровни курса евро (ниже 59,6 руб. к середине дня) по сравнению с долларом. После проведения основных налоговых платежей фактор спроса на рублевую ликвидность постепенно себя исчерпает и перестанет оказывать поддержку рублю, что вкупе с глобальными ожиданиями дальнейшего ужесточения процентной политики ФРС будет играть на стороне американской валюты и поддержит ее позиции на рынке РФ выше 60 руб./$1", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Нынешнее положение дел в паре выглядит нейтрально. Котировки снова балансируют вблизи психологической отметки после неудавшегося на прошлой неделе бегства из диапазона. С одной стороны, наша валюта получает некоторую поддержку со стороны продолжающегося налогового периода в сочетании с растущей нефтью, которая энергично дорожает, вернувшись выше 100 долларов за баррель за счет заявлений о возможном снижении квот ОПЕК+. В противовес этим бычьим факторам играет крепкий доллар, вернувшийся в область многолетних максимумов на международной арене. После некоторой заминки американская валюта может передвинуть вершины до конца недели, если Пауэлл проявит достаточно агрессивный настрой в Джексон-Хоуле. В противном случае доллар будет отступать по всему спектру рынка, хотя на рубль оба сценария окажут лишь опосредованное влияние", - полагает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.

Цены на нефть перешли к росту на торгах в среду перед публикацией доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей.

Доклад Минэнерго будет опубликован в среду в 17:30 МСК. Эксперты и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышение запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $101,27 за баррель, что на 1,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,72 за баррель, что также на 1,05% выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы о возможном сокращении добычи странами ОПЕК+ и информация о проблемах в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), являющегося основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к действиям, в том числе, к сокращению добычи.

Тем временем, КТК ведет переговоры с грузоотправителями, рассчитывая сдвинуть график отгрузок нефти, чтобы провести обследование единственного работающего выносного причального устройства (ВПУ) на наличие повреждений до 26 августа, сообщили накануне "Интерфаксу" в компании.

Италия могла бы полностью отказаться от импорта газа из РФ с осени 2024 года, заявил в среду председатель совета министров страны Марио Драги. "Италия может сократить до нуля импорт российского газа с осени 2024 года", - приводит Bloomberg слова политика.

Он также заявил, что на следующем заседании Совета ЕС будет представлен план Брюсселя по установлению предельных цен на газ. В Праге 30-31 августа под председательством Борреля пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС, где, в частности, будет обсуждаться данный вопрос.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,27%годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно вторника - 8,36% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,47% годовых.