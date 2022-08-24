S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 4090-4140п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 4090-4140 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 продолжает корректироваться. Ближайшее сопротивление для него находится на уровне 4088 пунктов, вблизи которого проходит 100-дневная скользящая средняя. RSI вышел из зоны перекупленности, свидетельствуя об ослаблении "бычьего" импульса. MACD также сигнализирует о сломе восходящего движения", - отмечает эксперт в комментарии.

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