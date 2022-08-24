"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 85 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 85 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 64,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На "АЛРОСА" приходилось около трети мировых поставок алмазного сырья, но на ее экспорт повлияли западные санкции против алмазной отрасли России и ограничения в отношении компании. Однако сейчас эмитент продает алмазы более чем на $250 млн в месяц, что лишь на $50-100 млн ниже февральского уровня, пишет Bloomberg. Как пишет Forbes, продажи алмазов восстановились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в валютах, отличных от долларов США", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию рекомендуется на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 64,2 рубля риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

"АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% в российской и 27,5% в мировой добыче. Обладает доступом к трети мировых запасов алмазов. Более 90% добытых минералов продает на экспорт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.