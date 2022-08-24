Возможен постепенный рост цены бумаг Системы к уровню 20 руб. - BCS Express

Возможен постепенный рост цены бумаг АФК "Система" к уровню 20 рублей за штуку на стабильном внешнем фоне, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

Публикация финансовых результатов АФК "Система" за второй квартал по МСФО (29 августа) должна оказать позитивное влияние на котировки бумаг в краткосрочной перспективе, считают эксперты: у инвесторов появится большее понимание по положению дел в компании, вырастет степень определенности.

"Локальный позитивный эффект может оказать также новость о том, что эмитент обратился в Минфин РФ с просьбой не проводить автоматическую конвертацию GDR до окончания разрешенного срока продолжения их обращения. Если просьба будет одобрена, то это избавит бумаги АФК "Система" от возможного навеса предложения из-за расконвертации", - отмечают в инвесткомпании.

"В средне- и долгосрочной перспективах ожидания по акциям умеренно позитивные. Сильный фактор в пользу роста бумаг - выигрыш от снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Благодаря сокращению ключевой ставки стоимость обслуживания долга сокращается. Другой момент - акции оценены дешево относительно общей стоимости активов эмитента, сейчас дисконт составляет более 30%. При этом дисконт к активам в 2022 году временно выпал из фокуса инвесторов. В сложившейся макроконъюнктуре сложно ожидать новых IPO непубличных "дочек", а это ключевой фактор в раскрытии стоимости холдинга. В перспективе года при стабильном фоне допускаем постепенный подъем цены бумаг в сторону 20 руб." - указывают аналитики.

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