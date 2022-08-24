.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent подешевела до $99,75 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июле замедлилось до 0,5%
Снижение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 0,5%, за 7 месяцев рост оценивается в 1%, сообщил Росстат
 
В России хотят создать национальный индекс цен на нефть
ФАС хочет сформировать ликвидные национальные индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии за счет развития биржевых торгов и регистрации внебиржевых сделок. Об этом, как пишут "Ведомости", говорится в проекте дорожной карты развития биржевой...
 
ЦБ пытается оценить масштаб заблокированных активов
Банк России попросил финансовые организации подготовить индивидуальные планы работы с активами, заблокированными в результате санкций. В соответствующем письме регулятор установил сроки ответа 22 августа. Информацию необходимо раскрыть как по...
 
Банки тестируют начисление зарплат через СБП
Российские банки пилотируют начисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. Об этом "Известиям" рассказали три источника на платежном рынке, информацию о новом сервисе подтвердили в трех кредитных организациях. Начисление зарплат...
 
24 августа 2022 года 09:10

Brent подешевела до $99,75 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением. Фондовые индексы стран АТР меняются без единой динамики в среду. Цены на нефть опускаются на торгах в среду.

Фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торгов во вторник.

При этом индикатор Dow Jones Industrial Average показал самую длительную череду снижений за месяц, тогда как Nasdaq Composite опустился незначительно.

Центральным событием этой недели будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, который пройдет 25-27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу. Трейдеры ждут, что Пауэлл внесет больше ясности относительно будущего монетарной политики в США.

Тем временем опубликованные во вторник данные министерства торговли США указали, что продажи новых домов в Штатах в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с января 2016 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Котировки акций Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. упали на 16,5%. Компания зафиксировала резкое снижение чистой прибыли во втором квартале текущего финансового года за счет негативного влияния изменений валютных курсов и сокращения спроса на свои услуги по мере возвращения сотрудников в офисы.

Бумаги Macy''s Inc. (SPB: M) выросли на 3,8%. Американская сеть универмагов во втором квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 20% и ухудшила годовой прогноз. Между тем скорректированная прибыль компании в расчете на акцию превысила консенсус-прогноз аналитиков.

Рыночная капитализация J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) повысилась на 3,3%. Производитель продуктов питания в первом квартале 2023 финансового года резко сократил чистую прибыль, однако скорректированный показатель превысил ожидания рынка, также инвесторов воодушевил улучшенный годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник опустился на 154,02 пункта (0,47%) и составил 32909,59 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 9,26 пункта (0,22%) - до 4128,73 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 0,27 пункта (0,0%) и составил 12381,3 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.

Трейдеры ждут ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором в том числе выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

При этом опасения инвесторов по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Штатах усилились после того, как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что, если инфляция окажется значительно более устойчивой, чем ожидают рынки, ФРС придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени, пишет Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 мск снизился на 0,45%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции разработчика игр Konami Group Corp. (-2,7%), производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. Ltd. (-2,5%) и косметического бренда Shiseido Co. Ltd. (-2,1%).

Также давление на индикатор оказали акции технологического сектора. В том числе подешевели акции Tokyo Electron (-1,7%), Keyence (-1,2%), Recruit Holdings (-1,1%) и M3 Inc (-1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск опустился на 1,3%, достигнув минимума за две недели. Гонконгский Hang Seng также снизился на 1,3%, опустившись до минимальной отметки примерно за шесть месяцев.

В Гонконге наиболее существенно дешевеют бумаги производителя стекла Xinyi Glass Holdings Ltd. (-5,6%), выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings Ltd. (-4,9%) и производителя автомобилей BYD Co. Ltd. (-4,4%).

Тем временем акции Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. растут на 2,4%. Китайская страховая компания отчиталась о росте чистой прибыли в первом полугодии на 3,9%, при этом подъем показателя за этот период был отмечен впервые за три года.

Бумаги JD.com Inc. (SPB: JD) дорожают на 1,5%. Китайский интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль во втором квартале 2022 года более чем в пять раз, выручку - на 5,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск вырос на 0,4%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 0,17%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 0,5%,

Тем временем бумаги производителя солнечных батарей Hyundai Energy Solutions Co. Ltd. дорожают на 15,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 укрепляется на 0,5%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP растет на 1,1%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - снижается на 0,8%.

Цены на нефть слабо опускаются в среду после почти 4-процентного скачка накануне на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $99,75 за баррель, что на $0,47 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $3,74 (3,9%), до $100,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,43 за баррель, что на $0,31 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $3,38 (3,7%), до $93,74 за баррель.

"Потенциальное сокращение добычи ОПЕК+, на которое намекнула на этой неделе Саудовская Аравия, стало катализатором роста рынка", - отмечает аналитик IG Asia Pte. Цзюнь Жун Йип. Однако, перспективы восстановления иранской ядерной сделки могут вызвать обратную реакцию, говорит он.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы Министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 августа 2022 года 19:29
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2250п по индексу МосБиржи, лидировал TCS на слабом отчете
Москва. 24 августа. Рынок акций РФ в среду снизился вслед за мировыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией, а также на фоне приостановки ралли нефти (Brent не удержалась выше $100 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2240 пунктов, лидерами отката выступили расписки TCS Group (-5,1%) на слабом отчете, при этом выросли бумаги "АЛРОСА" (+2,2%).    читать дальше
.
24 августа 2022 года 19:19
Рубль слегка повысился к доллару и евро по итогам торгов среды благодаря налоговым выплатам августа
Москва. 24 августа. Доллар США и евро опустились на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль поднялся к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в дни основных налоговых выплат месяца.    читать дальше
.
24 августа 2022 года 19:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Haier с прогнозной ценой HKD30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Haier с прогнозной стоимостью 30 гонконгских долларов (HKD) за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 26,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Известный на весь мир производитель...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 19:04
Цены евробондов РФ в основном немного снизились в среду вслед за котировками UST
Москва. 24 августа. Цены российских суверенных еврооблигаций в основном немного опустились в среду, равно как и котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries). Тем временем, суверенные спреды продемонстрировали преимущественно разнонаправленную динамику к доходности базовых активов, так как часть бумаг все же слегка повысилась относительно вчерашнего закрытия.    читать дальше
.
24 августа 2022 года 18:40
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2220-2270п во второй половине недели - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2220-2270 пунктов во второй половине текущей недели, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука. "Ожидаем, что во второй половине недели индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 18:15
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Kuaishou
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Kuaishou Technology с прогнозной ценой 92,15 гонконгского доллара (HKD) на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Падение котировок акций Kuaishou, китайского...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 17:39
"Финам" повысил рейтинг акций Xiaomi до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Xiaomi Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость 13,3 гонконгского доллара (HKD) на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, для этих бумаг была подтверждена...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 17:04
Возможен рост котировок акций Intuit в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Возможен рост котировок акций Intuit Inc. в ближайшее время на фоне отчетности компании за четвертый квартал 2022 ф.г., считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Скорректированная прибыль Intuit за четвертый квартал 2022 ф.г. составила $1,1 на акцию и превысила консенсус-прогноз FactSet...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 16:41
Вероятность снижения ставки ЦБР на 50 б.п. в сентябре сохраняется - "Локо Инвест"
зовый вариант снижения ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в сентябре 2022 года сохраняется, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо Инвеста" Дмитрия Полевого. Также, по мнению эксперта, к концу текущего года ставка вряд ли превысит 7-7,25%...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 16:14
S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 4090-4140п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 4090-4140 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 продолжает корректироваться. Ближайшее сопротивление для него находится на уровне 4088 пунктов, вблизи которого проходит 100-дневная...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 15:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 85 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 85 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 64,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На "АЛРОСА" приходилось около трети...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 15:41
Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил темпы укрепления к евро благодаря налоговым выплатам августа
Москва. 24 августа. Доллар США перешел к небольшому снижению, евро немного ускорил темпы ослабления на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в дни основных налоговых выплат месяца и благодаря заметно дорожающей нефти.    читать дальше
.
24 августа 2022 года 15:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $195
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $195 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $169, говорится в комментарии инвестиционной компании. "24 августа Salesforce отчитается о...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 14:49
Возможен постепенный рост цены бумаг Системы к уровню 20 руб. - BCS Express
Возможен постепенный рост цены бумаг АФК "Система" к уровню 20 рублей за штуку на стабильном внешнем фоне, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Публикация финансовых результатов АФК "Система" за второй квартал по МСФО (29 августа) должна оказать позитивное влияние на котировки бумаг в...    читать дальше
.
24 августа 2022 года 14:19
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com
алитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. с прогнозной стоимостью 263,8 гонконгского доллара (HKD) на апрель 2023 года, что предполагает потенциал роста 18,9% от текущего уровня, на фоне нейтральной оценки отчета китайского интернет-ритейлера за второй квартал 2022 года...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.