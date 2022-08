Brent подешевела до $99,75 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением. Фондовые индексы стран АТР меняются без единой динамики в среду. Цены на нефть опускаются на торгах в среду.

Фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торгов во вторник.

При этом индикатор Dow Jones Industrial Average показал самую длительную череду снижений за месяц, тогда как Nasdaq Composite опустился незначительно.

Центральным событием этой недели будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, который пройдет 25-27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу. Трейдеры ждут, что Пауэлл внесет больше ясности относительно будущего монетарной политики в США.

Тем временем опубликованные во вторник данные министерства торговли США указали, что продажи новых домов в Штатах в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с января 2016 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Котировки акций Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. упали на 16,5%. Компания зафиксировала резкое снижение чистой прибыли во втором квартале текущего финансового года за счет негативного влияния изменений валютных курсов и сокращения спроса на свои услуги по мере возвращения сотрудников в офисы.

Бумаги Macy''s Inc. (SPB: M) выросли на 3,8%. Американская сеть универмагов во втором квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 20% и ухудшила годовой прогноз. Между тем скорректированная прибыль компании в расчете на акцию превысила консенсус-прогноз аналитиков.

Рыночная капитализация J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) повысилась на 3,3%. Производитель продуктов питания в первом квартале 2023 финансового года резко сократил чистую прибыль, однако скорректированный показатель превысил ожидания рынка, также инвесторов воодушевил улучшенный годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник опустился на 154,02 пункта (0,47%) и составил 32909,59 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 9,26 пункта (0,22%) - до 4128,73 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 0,27 пункта (0,0%) и составил 12381,3 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.

Трейдеры ждут ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором в том числе выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

При этом опасения инвесторов по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Штатах усилились после того, как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что, если инфляция окажется значительно более устойчивой, чем ожидают рынки, ФРС придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени, пишет Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 мск снизился на 0,45%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции разработчика игр Konami Group Corp. (-2,7%), производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. Ltd. (-2,5%) и косметического бренда Shiseido Co. Ltd. (-2,1%).

Также давление на индикатор оказали акции технологического сектора. В том числе подешевели акции Tokyo Electron (-1,7%), Keyence (-1,2%), Recruit Holdings (-1,1%) и M3 Inc (-1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск опустился на 1,3%, достигнув минимума за две недели. Гонконгский Hang Seng также снизился на 1,3%, опустившись до минимальной отметки примерно за шесть месяцев.

В Гонконге наиболее существенно дешевеют бумаги производителя стекла Xinyi Glass Holdings Ltd. (-5,6%), выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings Ltd. (-4,9%) и производителя автомобилей BYD Co. Ltd. (-4,4%).

Тем временем акции Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. растут на 2,4%. Китайская страховая компания отчиталась о росте чистой прибыли в первом полугодии на 3,9%, при этом подъем показателя за этот период был отмечен впервые за три года.

Бумаги JD.com Inc. (SPB: JD) дорожают на 1,5%. Китайский интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль во втором квартале 2022 года более чем в пять раз, выручку - на 5,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск вырос на 0,4%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 0,17%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 0,5%,

Тем временем бумаги производителя солнечных батарей Hyundai Energy Solutions Co. Ltd. дорожают на 15,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 укрепляется на 0,5%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP растет на 1,1%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - снижается на 0,8%.

Цены на нефть слабо опускаются в среду после почти 4-процентного скачка накануне на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $99,75 за баррель, что на $0,47 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $3,74 (3,9%), до $100,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,43 за баррель, что на $0,31 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $3,38 (3,7%), до $93,74 за баррель.

"Потенциальное сокращение добычи ОПЕК+, на которое намекнула на этой неделе Саудовская Аравия, стало катализатором роста рынка", - отмечает аналитик IG Asia Pte. Цзюнь Жун Йип. Однако, перспективы восстановления иранской ядерной сделки могут вызвать обратную реакцию, говорит он.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы Министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.