Freedom Finance Global рекомендует держать акции Palo Alto с прогнозной ценой $583

Freedom Finance Global рекомендует держать акции Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью на уровне $583 за шутку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"В целом мы оцениваем квартальный отчет Palo Alto как сильный. Бизнес продолжает расти высокими темпами, собственные прогнозы указывают на сохранение активного спроса на решения эмитента. Замедление роста выручки в следующем фискальном году с 29% до 25% - это закономерный процесс, следующий за несколькими годами очень высокого спроса. Также мы не видим существенных рисков для рыночных позиций: эмитент остается лидером рынка брандмауэров. Мы полагаем, что сплит акций 3 к 1 может поддержать котировки бумаг Palo Alto в краткосрочной перспективе. Целевая цена - $583, рекомендация - "держать", - пишет старший аналитик Михаил Степанян.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.