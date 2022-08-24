Рынок акций РФ утром проседает в рамках коррекции, динамика "фишек" смешанная

Москва. 24 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду начал корректироваться вниз по индексам на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией; сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (Brent поднялась в район $101 за баррель).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2257,43 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1183,61 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 60,09 рубля (+0,2 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), нефть продолжает расти в цене, обновляя максимумы с начала месяца, на фоне заявлений представителей ОПЕК+ о возможном сокращении добычи в случае существенного снижения спроса или снятия нефтяных санкций с Ирана. Дополнительный позитив связан с опубликованными недельными данными по запасам от Американского института нефти (API), которые указали на снижение запасов нефти сразу на 5,63 млн баррелей за неделю. В среду будут опубликованы уже официальные данные по запасам от Минэнерго США - если они также подтвердят резкое снижение запасов, то фьючерсы Brent могут закрепиться выше $100 за баррель.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи смог превысить зону сопротивления 2240-2250 пунктов, тем самым укрепив надежды, что нисходящая фаза рынка закончилась, и теперь возможна новая волна роста с первой целью 2450-2500 пунктов.

Поддержку рынку акций РФ продолжает оказывать нефть, дорожающая на информации, что ОПЕК+ может сократить квоты добычи. Если Brent уйдет в район $102-103 за баррель, не исключено усиление роста за счет закрытия "шортов" теми трейдерами, кто ждет откат котировок в район $93 за баррель.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в США продажи новостроек упали до минимума с начала 2016 года, такие данные подтверждают опасения относительно торможения американской экономики, что вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики может привести к ее "жесткой" посадке. В результате доходность 10-летних гособлигаций США закрепилась выше 3% годовых.

Внешний фон утром в среду смешанный. Повлиять на рынки могут данные по заказам на товары длительного пользования в США, динамика которых в июле может показать некоторое замедление, что также добавит рынкам негатива. Кроме того, волатильность на рынках будет возрастать по мере приближения к пятничной встрече членов ФРС США в Джексон-Хоуле, где будут обновлены прогнозы по денежно-кредитной политике.

Учитывая укрепившиеся цены на энергоносители, российский рынок акций в среду может продолжить подъем, при этом индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 2250-2300 пунктов, а лучше рынка могут оказаться представители нефтегазового сектора, а также TCS Group на фоне публикуемых финансовых результатов, полагает Соловьев.

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,5%, причем Dow Jones (-0,5%) показал самую длительную череду снижений за месяц, тогда как Nasdaq Composite практически не изменился.

Опубликованные во вторник данные Минторга США указали, что продажи новых домов в Штатах в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с января 2016 года. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE просели на 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Центральным событием этой недели будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити, который пройдет 25-27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу. Трейдеры ждут, что Пауэлл внесет больше ясности относительно будущего монетарной политики в США.

При этом опасения инвесторов по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Штатах усилились после того, как глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что, если инфляция окажется значительно более устойчивой, чем ожидают рынки, ФРС придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени, пишет Trading Economics.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил Кашкари в ходе мероприятия в Миннеаполисе.

На нефтяном рынке в среду цены продолжают подъем после почти 4-процентного скачка накануне на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $100,95 за баррель (+0,7% и +3,9% во вторник), октябрьская цена WTI - $94,49 за баррель (+0,8% и +3,7% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы Минэнерго США в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,1%), акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,8%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI)(-1,7%), бумаги En+ (MOEX: ENPG) (-1,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,6%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+30,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+20,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+8,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,03 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,42 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 560,98 млн рублей на акции "Яндекса").