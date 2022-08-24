Возможно краткосрочное движение вверх котировок золота - "Финам"

Возможно краткосрочное движение вверх котировок золота ввиду локальной перепроданности, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Остановка роста индекса доллара США дала возможность ценам на золото в последние пару дней показать остановку падения и небольшую коррекцию наверх. Плюс к этому сработал ближайший уровень поддержки в районе $1740 за тройскую унцию. Краткосрочно можно ждать коррекции наверх ввиду локальной перепроданности котировок, но поскольку доллар остается сильным, ждать перелома негатива по золоту видимо не стоит", - отмечает эксперт в комментарии.

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